Un vaso de agua tibia con limón exprimido en ayunas . Es una de las costumbres que muchas famosas, como Gwyneth Paltrow o Isabel Preysler, llevan a rajatabla en su día a día. Si lees en internet al respecto, muchas informaciones aseguran que es una manera de limpiar el organismo y que, además, ayuda a adelgazar, pero nada más lejos de la realidad. No se trata de una bebida milagrosa o con efectos potentes. ¿Es malo? Tampoco. Pero hay que entender para qué sirve exactamente. Virgina Troconis y Pablo Ojeda, autores del libro ‘Comida, vamos a llevarnos bien’ nos aclaran los beneficios y peligros de este ‘elixir milagro’ .

Como habrás leído una y mil veces, los milagros en lo que respecta a alimentación y salud no existen . Tener un peso saludable incluye muchos hábitos: una buena alimentación, ejercicio físico, un correcto descanso e hidratación … es decir, un conjunto de cosas que nos ayudan a estar bien por dentro y por fuera.

Cuando pensamos que bebiendo agua con limón vamos a adelgazar y a estar como Elsa Pataky, tenemos que pensar en lo que come ella el resto del día, cuánto ejercicio practica y qué otros tratamientos se hace. “Tenemos que erradicar el mito de que bebiendo agua con limón vamos a perder peso, pero si nos sienta bien no hay problema en hacerlo, teniendo claro que no nos va a ayudar a adelgazar”, explica Troconis.