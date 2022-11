Seguro que alguna vez has escuchado que el momento en el que vas al supermercado es crucial a la hora de meter los alimentos en la cesta de la compra. Una de las recomendaciones más extendidas es no acudir con hambre, en su defecto, es mucho mejor hacerlo con el estómago lleno. Sin embargo, no es la única consideración que debes tener en cuenta. Hablamos con Virginia Troconis y Pablo Ojeda, autores del libro ‘Comida, vamos a llevarnos bien’, para que nos cuenten qué otros factores son importantes para no sucumbir a las tentaciones.