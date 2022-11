Junto al ejercicio físico y al descanso, la alimentación es uno de los factores que debemos cuidar si queremos bajar de peso y mejorar nuestra forma física , pero a la hora de cambiar nuestra forma de comer debemos ser extremadamente cuidadosos para no acabar cayendo en malos hábitos que puedan dañar nuestra salud.

Cada cierto tiempo, surgen nuevas dietas que prometen resultados milagrosos, como puede ser el método Dunkan, la dieta de los potitos o la de las olivas. Conocidas como ‘dietas milagro’, estos métodos, que no están respaldados por la ciencia, se caracterizan por prometer pérdidas de peso inmediatas y sin esfuerzo y, por norma general, se basan en reducir o excluir la ingesta algunos alimentos o grupos alimenticios, tal y como apuntan desde la Asociación de Diabetes de Madrid.

Aunque este tipo de dietas pueden dar resultados, el peso que se pierde con ellas no procede de las grasas, sino del agua y la masa muscular . Esto provoca que, al abandonarlas, se experimente un efecto rebote con el que no solo se puede recuperar el peso inicial, sino aumentar varios kilos adicionales. Además, si se mantienen en el tiempo, pueden provocar problemas alteraciones cardiacas, renales, óseas o hepáticas , entre otros problemas para la salud.

Aunque son muchas las personas que recurren a este tipo de métodos para conseguir perder peso de forma rápida, si queremos mejorar nuestra forma física y no sufrir los temidos efectos rebote, debemos evitar por completo las dietas milagro y apostar por regímenes equilibrados y nutritivos que podamos mantener en el tiempo.

“ Tengo la receta del régimen para que no vayáis a una consulta pagando. CLM, comer la mitad ”, afirmó, con su particular sentido del humor.

Este truco, que él mismo ha bautizado como CLM y que lleva “predicando desde hace años”, no se basa en restringir los alimentos, sino que pone el foco en las cantidades que ponemos en el plato. “A mí también me sobran 3 o 4 kilos, pero ya sé por qué. Porque me lo como todo. ¡Tengo mucho apetito!", declaró.