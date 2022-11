Así me hice voluntario: "La primera vez que fui a ayudar lloré como un enano"

Son más de 6 millones de personas en nuestro país las que sufren pobreza alimentaria y no tienen acceso a una alimentación suficiente, segura y saludable. En el último año el 45% de los españoles ha experimentado dificultades para llegar a final de mes y ya son 13 millones las personas en riesgo de exclusión social. Por eso, porque ‘comer no puede ser un lujo’, la X edición de la Gran Recogida del Banco de Alimentos recolectará, como cada año, no solo alimentos físicos sino también aportaciones económicas.