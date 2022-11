Luis Enrique, el entrenador de la Selección Española, se ha convertido en el streamer del momento . A través de la plataforma Twitch está compartiendo cómo está viviendo el Mundial de Qatar. Durante una hora diaria el técnico va respondiendo a las preguntas de sus seguidores, que son tanto de deporte como de su vida privada. Una de las más sorprendentes ha sido sobre su cena. “ He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y, de postre, un yogur ", aseveraba el asturiano. La polémica estaba servida porque, además, reconocía comer esa cantidad asiduamente. " Es uno de los alimentos más ricos en proteínas y con más nutrientes , pero cada uno sabrá lo que le conviene o no", aclaraba. Hablamos con la nutricionista Carlota Martín-Maestro de Gracia para que nos aclare si realmente esto está recomendado o no.

En nutrición, como en la vida, la clave está en la variedad y en el equilibrio. Pese a lo polémico que ha sido este alimento, está demostrado que comer huevos a diario no es negativo para nuestra salud, pero ¿seis son demasiados? "No hay datos exactos de la cantidad, pero es de lógica. Si consumes 6 huevos al día ocurren varias cosas. Por un lado , el huevo tiene mucho colesterol y habría que controlarlo mucho . Por otro, este consumo tan elevado podría desplazar a otros alimentos y provocar una falta de vitaminas y minerales que aportan las verduras, las frutas, la carne o el pescado. Para que nos hagamos a la idea: nadie se comería seis filetes de ternera. Con los huevos pasa lo mismo. Es mejor comer más variado y tener un consumo moderado de todos los alimentos", explica Martín-Maestro.

En cuanto a la forma de cocinado, también es algo a tener en cuenta. No es lo mismo comer huevos fritos, que revueltos o cocidos. "Siempre serán mejor cocidos que repletos de aceite y con patatas fritas, pero, hasta cocidos, seis parecen demasiado. Aumentar el consumo un día o unos cuantos no resulta perjudicial para la salud, pero se puede afirmar que comer solo huevos, o no tomar huevos casi nunca, no es beneficioso".