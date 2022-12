Llega la época del año en la que no falta un buen turrón en nuestra despensa para endulzar las fiestas. Cada uno tiene sus preferencias, claro está. El de almendra, el duro, el blando, el de coco, de yema quemada, de chocolate… Haber, hay para todos los gustos. Sin embargo, no todos los turrones que nos encontramos en el supermercado son tan buenos como creemos. Justo los de chocolate crujiente con arroz inflado han ganado una gran popularidad en los últimos años, pero según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), parece que su buen sabor no lo es tanto para nuestra salud.