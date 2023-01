Tal y como señalan desde Levadura Madre en su propia página web, a la hora de comprar pan no debemos dejarnos engañar por la vista, ya que “ la harina espolvoreada y el aspecto de hogaza rústica no son garantía de que el pan sea de obrador ”.

Finalmente, el último aspecto que nos dirá si un pan es artesanal o industrial es su olor. Y es que según señalan desde Levadura Madre, si el pan no huele es porque no ha reposado el “tiempo suficiente para que se desarrollen los ácidos orgánicos responsables de ese olor característico”, así que ya sabéis: si no oléis el apetecible olor del pan tradicional al ir a comprar vuestra hogaza, ni lo dudéis: no es un pan artesanal.