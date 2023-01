Claro está que lo de comer insectos no es una costumbre demasiado arraigada en España. Sin embargo, bien es sabido que fuera de nuestras fronteras, especialmente en países asiáticos, es bastante común introducirlos en la dieta. ¿Quién no tiene un amigo, familiar o conocido que en su viaje a Tailandia probó un insecto en un puesto callejero? Si no es así, puede que ese amigo seas tú. Pero de vuelta a España, ¿está permitido el consumo de insectos? En caso de ser así, ¿está permitido comer cualquiera o hay unos concretos que están autorizados para su consumo?