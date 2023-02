Julián Marmol, un apasionado de Japón y de su cocina, no había visitado nunca el país del sol naciente antes de abrir su restaurante, pero tiene tal conocimiento de su materia prima que asusta. Es cierto que el premio de la guía michelin significó un consistente aumento del precio, pero si te va lo japo, en Madrid Kabuki ya no es la única meca gastronómica. El menú inicial está en 125 euros, pero el local, al estilo taberna japonesa, es propicio para picotear y saborear platos sueltos , que pueden entrar en nuestro presupuesto.

Conocemos muchas personas que están enamoradas del país del sol naciente, pero es que además no son pocas las que han visitado Japón, incluso en su luna de miel -yo el primero-. Si queréis revivir esa magia de recién casados y disfrutar de un viaje gastronómico al corazón de Tsukiji, el mítico mercado de pescado de Tokio al amanecer, no puedes dejar de sorprender a tu pareja dejando que, a su vez, Julián os sorprenda con un menú degustación sorpresa que no fallará bajo ningún concepto. Conozco muchos sibaritas amantes de la comida japonesa que, si tuvieran que elegir un restaurante para comer el resto de sus vidas, no saldrían del estrellado por la guía Michelin Búnker de Yugo.