Cibofobia o el miedo irracional a algunos alimentos

Miedos y fobias hay muchas y de muchos tipos. Está el que tiene miedo a las alturas, al que le aterroriza la oscuridad, el que no soporta ver el bicho más pequeño… Nuestro organismo está preparado para sentir miedo , es una emoción que todos, nos pongamos como nos pongamos, hemos sentido y que es necesaria para la supervivencia de la especie humana. Pero sin duda hay miedos que no nos esperamos, si quiera, que existan, como puede ser el miedo a comer . Sí, ha fobias relacionadas con la alimentación, un miedo irracional que se conoce como cibofobia y que puede afectar seriamente a la salud .

No solo eso, la cibofobia también puede llevarte a evitar el consumo de productos que son necesarios para una alimentación saludable, así como no comer platos que han sido cocinados por otras personas porque no sabes cómo han sido cocinados o qué productos lleva. Una obsesión que hace que no se coma nada que haya sido cocinado en otro momento, como el día anterior, por temor a una intoxicación.