Cada vez utilizamos menos aceite. Es verdad que en España el aceite de oliva es indispensable en la gastronomía, además de que somos el país que más experto a nivel global. Sin embargo, cada vez está más caro, en el último año su precio no ha hecho más que escalar tras el comienzo de la guerra en Ucrania, y lo utilizamos menos para freír y evitar esas grasas que no nos vienen tan bien. Es verdad que para ello la freidora de aire ha ayudado a reducir el consumo de aceite, pero cuando nos da por freír bien es cierto que utilizamos ese aceite el máximo posible, hasta que ya somos conscientes de que ahí no podemos cocinar nada más.