España es un país de costumbres, especialmente en la mesa. La española es una de las gastronomías más aclamadas del mundo al basarnos en la dieta mediterránea y donde no falta el pan. ¿Cómo vamos a comer sin un trocito de pan en el que mojar la salsa? Sin embargo, pese a ser un país de paneros, bien es cierto que su alto contenido en carbohidratos nos hace evitarlo e intentar no excedernos demasiado en su consumo. Para ello, comemos poco u optamos por el integral en vez de por el blanco , pero ¿son igual de sanos? ¿Hay un pan mejor que otro?

El consumo de pan no es perjudicial para la salud. Al contrario, su aporte en carbohidratos nos ofrece energía y fuerza , siempre que se haga en su justa medida y sin pasarnos más de la cuenta, ya que un exceso repercute en nuestro peso y en nuestra salud. Cierto es que, si hablamos de salud, el pan integral es más saludable ya que, por su forma de hacerlo, los nutrientes se conservan mejor que en el pan blanco, que se produce a partir de harinas refinadas.

Por ello, considera que para aquellos que busquen en el pan aportes nutricionales, sobre todo cuando se trata de fibra, las opciones integrales son las ideales, recomendando su compra en panaderías que vendan pan casero. No obstante, de nada servirá comer pan integral si el acompañamiento no es saludable, por lo que insiste en crear buenas combinaciones. Lo mismo ocurre con el pan blanco, ya que un consumo responsable no va a perjudicarnos, otra cosa es cuando tiene más presencia de la cuenta en nuestra dieta.