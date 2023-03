Aitor Sánchez, sobre los grandes debates de la nutrición: "El bocata de chorizo dejó de ser sano"

¿Qué es realmente una dieta sana? ¿Es el ayuno intermitente la fórmula mágica para adelgazar? ¿Tiene sentido eliminar el gluten de nuestro menú diario? ?Al final, lácteos sí o no? Estas son algunas de las preguntas que nos sobrevuelan cada vez que nos preguntamos qué debemos comer y qué no. Y como muchas veces no hay una respuesta clara, más bien al contrario, no dejamos de recibir consignas contradictorias, lo mejor es escuchar a un nutricionista de confianza. Y en nuestro país hay pocos más reputados que Aitor Sánchez, autor de bestsellers como 'Mi dieta cojea' o 'Tu dieta puede salvar el planeta'.