Esferificaciones, gelatinas, humo, espumas, gelés… seguro que la sorpresa es impactante

La cocina de vanguardia tiene poco que ver con los guisos y las cacerolas

Acostumbrado a la comida de siempre, seguro que algunas creaciones le sorprenden

Hay vida más allá de la comida tradicional. De hecho, muchos de los restaurantes que logran una estrella Michelin se basan en la innovación y en la vanguardia… incluso ya se acuña el término de “cocina molecular”. Aprovechamos la llegada de un día muy especial, el Día del Padre, para recomendarte los restaurantes más “diferentes” y modernos a los que llevar a tu progenitor en un día tan señalado. Seguro que será el regalo más sorprendente que reciba.

SOLLO

En Fuengirola, Diego Gallegos defiende la singularidad de su cocina, basada en los pescados de río y los vegetales procedentes de su invernadero. Aunque parezca todo muy tradicional, cocina de cercanía, etcétera, el nuevo menú de Sollo, “Caminho 2023”, apuesta por los sabores mediterráneos y conserva la influencia de sus raíces latinoamericanas, sin renunciar a la innovación y a las nuevas técnicas de cocinado. Estrella verde, merengue ahumado de sábalo, taco de alga y carpa, tartaleta de lucio en escabeche de huevas y macaron de barbo, son algunas de sus increíbles propuestas. El restaurante Sollo cuenta con una Estrella Michelin, una Estrella Verde de la Guía Michelin y dos Soles Repsol Y por cierto, el aforo máximo de la sala es muy exclusivo: sólo 14 comensales por turno. ¡Date prisa!

YUGO THE BUNKER

No son muchos Uppers los que han tenido la suerte de conocer y disfrutar la cocina asiática, mucho menos la japonesa más tradicional de taberna y sake con cuencos de barro. Esta fusión, adaptada al siglo XXI, la domina como nadie en Madrid Julián Mármol, un apasionado de Japón y de su cocina, que no había visitado nunca el país del sol naciente antes de abrir su restaurante, pero tiene tal conocimiento de su materia prima que asusta. Es cierto que el premio de la guía Michelin significó un consistente aumento del precio, pero estamos seguros de que tu padre va a alucinar con un local, al estilo taberna japonesa, propicio para picotear y saborear platos sueltos. Aquí te puedes olvidar del tradicional sushi y apostar por bocados deliciosos de partes de pescados que en tu vida has oído mencionar. Julián se mueve entre flambeados como pez en el agua, nunca mejor dicho, y los ahumados adquieren una nueva dimensión. Sin duda una experiencia que tu padre te agradecerá toda la vida. Los críticos están rendidos a esta propuesta culinaria y los amantes y sibaritas de la comida japonesa vuelven una y otra vez.

RAÍCES

No te dejes engañar por el nombre del restaurante, porque a pesar de que, en Talavera de la Reina, Carlos Maldonado, el único ganador de Master Chef en el mundo con una estrella Michelín, quiere rendir honores a los sabores de su tierra, no es menos cierto que, para ello, utiliza las técnicas más increíbles que puedas pensar. En el documental que lleva el nombre de su restaurante rodado para televisión, es alucinante ver cómo explica un plato de pescado con un velo de gelatina translúcido por encima para rememorar cuando iba a pescar con su padre siendo un chiquillo. Menús desde 55 euros, asequibles para casi cualquier bolsillo, también los hay de 70, de 85… imposible que a tu padre no le guste el viaje culinario que propone Carlos aunando sus recuerdos de niño con la vanguardia más rabiosa en la cocina.

CIGARRAL DEL ÁNGEL

Puede que no haya una ciudad más histórica y con más tradición antigua que Toledo, “La ciudad de las tres culturas”: Sin embargo, en temas de cocina y restauración, la capital de Castilla la Mancha se ha puesto las pilas pero bien. Es en un enclave magnífico como el Cigarral del Santo Ángel Custodio, un lugar emblemático en la capital toledana, donde Iván Cerdeño ha apostado fuerte por una cocina sin miedo a la innovación, pero de nuevo con las ideas claras sabiendo de dónde viene. Esferificaciones y espumas son recurrentes en una cocina que coge lo mejor de todos los que han pasado por Toledo a lo largo de su historia. Sin duda, un regalo que a tu padre le va a llegar muy dentro por un montón de recuerdos en cada plato.

DIVERXO

No es el más económico, ni mucho menos, pero Dabiz Muñoz es el rey de la innovación en la cocina. Sus creaciones se salen de cualquier posible catalogación. Si empezamos porque no usa vajilla, llama a sus platos “Lienzos” y sirve la comida sobre láminas, poco más necesitas para saber que estás en un sitio especial. Vamos, más sorprendente, imposible. Ya te decimos que, salvo alguna anulación de última hora es imposible que logres una mesa para un día tan señalado, pero siempre puedes tirar de “vale por” y acudir en cuanto haya fechas disponibles. Ya te decimos que es, quizá, la opción más impactante que aquí te seleccionamos… y también la más cara. ¡Prepara la cartera! No en vano es el único restaurante con tres estrellas Michelín en la capital de España.

