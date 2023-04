Andie MacDowell luce sus canas con orgullo a los 64: "Quiero ser vieja"

La actriz explica en una entrevista con Katie Courie su decisión de no teñirse las canas: "me he cansado de querer parecer joven"

"Me hace gracia cuando alguien me dice que el pelo me hace parecer mayor. ¿Cuántos años crees que tengo? Voy a cumplir 65"

Presentadores con, presentadoras sin: ¿por qué las canas en ellos inspiran confianza y en ellas vejez?

Todavía cuesta derribar el prejuicio, pero en Hollywood parece cada vez más asumido que las canas, esos mechones de pelo grises o blancos presuntamente descuidados, ya no son el gran enemigo de la madurez femenina, sino un símbolo de elegancia y naturalidad. La actriz escocesa Andie MacDowell, recordada por películas muy populares de los años 90 como 'Cuatro bodas y un funeral' o 'Atrapado en el tiempo', es una de las que más ha reivindicado el lucir con orgullo una melena canosa, y con ella se presentó en la alfombra roja de Cannes o en la última edición de los Oscar.

En una entrevista con la periodista Katie Couric en su canal de Youtube, MacDowell ha hablado a fondo sobre su decisión de no teñirse las canas. "Llevaba tiempo diciéndoselo a mi peluquero, llevaba un tiempo comentándolo. La gente me decía que era demasiado pronto. Cuando era joven, siempre pensé que me quedaría bien, que quedaría bien en mi rostro. Cuando me empezaron a crecer las canas durante el Covid, me di cuenta de que tenía razón. Me queda bien. Me hace gracia cuando alguien me dice que el pelo me hace parecer mayor. ¿Cuántos años crees que tengo? Voy a cumplir 65. ¿Cuántos parece que tengo, 75? ¿Solo porque me he dejado el pelo gris?".

"Me he cansado de querer parecer joven"

A la actriz no le importa en este momento de su vida la presión que sufren las artistas por encajar en el canon de belleza normativa. "Algo pasa en nuestros cerebros cuando vemos a una mujer con el pelo gris, es cierto, eso ocurre, pero a mí no me importa. Quiero ser vieja. Me he cansado de querer parecer joven. No quiero ser joven, ya he sido joven. Y ser una persona mayor que intenta ser joven es un gran esfuerzo", afirma.

"Siento que no estoy fingiendo"