Los avances en ese arte llamado gastronomía nos permite probar texturas y sabores en combinaciones que antes no se nos habían pasado por la cabeza y que hasta que no entró en nuestra boca, parecía algo marciano, de otro planeta. Pero si los avances en técnicas culinarias no son pocos, menos lo son los científicos, que se adelantan a lo que podríamos comer en un futuro, ¿no muy lejano? Lo último, una albóndiga gigante de carne de mamut que, por el momento, no es comestible.