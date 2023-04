Comer fuera y no engordar ahora que empiezan los terraceos y las barbacoas

Casi todos preferimos comer en casa cuando estamos a dieta. Comer fuera de casa suele ser sinónimo de pegarnos una comilona. Ingerimos más cantidad de alimentos y no siempre son todo lo sanos que deberían . Pero a veces el problema no es salir fuera, sino nosotros mismos... y algunos momentos del año especialmente complicados. Con el buen tiempo empieza el terraceo, los aperitivos encadenados, las barbacoas. .. Todo ello aderezado con bebidas alcohólicas o carbonatadas. En suma, la antidieta.

Según un estudio de Cambridge, más del 90% de los platos principales que se venden en los restaurantes y bares son excesivos en calorías, sodio, grasa y grasa saturada. Comer fuera de casa, de hecho, se considera un factor de riesgo para la ingesta excesiva de grasas y calorías extras. No pretendemos espantarte el ocio gastronómico, pero sí darte algunas recomendaciones para que no arruinar los días de comida sana que tanto bien le hacen a tu figura y a tu organismo.

Para ayudar al cuerpo a controlar el hambre y no ceder a los antojos, no llegues al restaurante o a la barbacoa con hambre. Si antes has tomado en casa una pieza de fruta o un vaso de agua con hierbabuena y limón, con poder antioxidante y saciante, evitarás caer en las tentaciones menos sanas.