No hay una respuesta única. De hecho, no pensamos que “la envidia”, como dijo Karlos Arguiñano recientemente, fuera la razón por la que le quitaron la estrella Michelin que consiguió al principio de su andadura con el restaurante familiar en Zarautz.

El cocinero vasco, que acaba de publicar un nuevo libro de recetas, no se lo explica: “Cómo puede ser que me den la estrella Michelin en el año 1983-1984, y justo cuando empiezo a trabajar en televisión, empiezo a hacerme famoso, en el 90-91 me la quitan. ¿Qué pasa? ¿Se me ha olvidado cocinar? ¡Para nada! Es envidia…”, afirmaba sin tapujos en una entrevista hace poco más de dos años.