Estas son las latas de conservas más sanas para los nutricionistas: aprende a elegir correctamente

Las conservas son productos muy socorridos que pueden salvarnos una cena o comida en esos días en los que, ya sea por trabajo o por motivos personales, no tenemos tiempo ni para sentarnos. Pero ¿hasta qué punto son recomendables este tipo de alimentos y cómo pueden encajar en una alimentación sana y equilibrada?

Aunque los alimentos frescos siempre serán la opción más recomendable a la hora de elaborar nuestros platos, las conservas también pueden ser una alternativa muy interesante para esos días en los que, como decíamos, no tenemos tiempo de cocinar, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos nutricionales. Y es que dentro de la amplia variedad de conservas que podemos encontrar en los supermercados, hay opciones muy poco recomendables que debemos limitar en la medida de lo posible por los escasos beneficios que pueden aportarnos.

A la hora de comprar un tipo de conserva u otro, es importante que nos leamos bien las etiquetas y que apostemos siempre por aquellas opciones con pocos ingredientes añadidos , tal y como señalan desde ABC Bienestar . Además, debemos decantarnos por aquellas con poco contenido en sal y en azúcar (en el caso de la sal, su aporte no debe ser mayor a 0,5 gramos por cada 100 de producto, mientras que en el del azúcar, se recomienda que su aporte debe ser inferior a 5 gramos por cada 100 de producto) y, en el caso de aquellas que incorporen aceite, elegir preferiblemente las que incorporan aceite de oliva virgen o virgen extra.

En el caso de las conservas de fruta, el experto señaló que estos productos carecen de muchos de los beneficios de la fruta fresca , por lo que no son tan saludables como podrían parecer en un principio . “Suele ser un producto cocido porque, si no, se pudriría. Si cueces una fruta, todas las vitaminas que son termolábiles, que se destruyen con el calor, se pierden”, señaló.

Aun así, el experto señaló que es preferible consumir fruta en conserva a no ingerir ningún tipo de fruta, aunque insistió en la importancia de fijarse en los ingredientes añadidos y, especialmente, en el azúcar , ya que la diferencia entre una fruta en conserva en almíbar y una fruta en conserva al natural es “muy grande”.

En el caso de las conservas de verduras, Botella apuntó a que el factor que determinará si son saludables o no es la cantidad de sal que contengan. “Todo lo que tenga más de 0,5 gramos por cada 100 gramos de producto, ya es una cantidad que no podemos considerar saludable”, sentenció. Además, en el caso de que se quiera consumir verdura ya lista para su consumo y no podamos decantarnos por productos frescos, recomendó apostar por las verduras congeladas, ya que estas “no suelen llevar sales añadidas”.