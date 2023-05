La OMS desaconseja el consumo de edulcorantes como la sacarina: los riesgos para la salud

No pasarnos con el azúcar . Esa ha sido siempre la recomendación general para prevenir diferentes problemas de salud. Para evitar el amargor de algunas bebidas, comidas o postres, en los últimos años se han popularizado los edulcorantes no azucarados más allá de la sacarina, como puede ser la estevia, y así reducir el consumo de azúcar por otros productos más sanos con una función similar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) rompe ahora por completo con esta idea desaconsejando su uso.

Lo han hecho a partir de una revisión de la evidencia disponible hasta el momento, que sugiere que a largo plazo el consumo de estos edulcorantes no tiene ningún tipo de beneficio en la reducción de grasa corporal, ya que el objetivo principal de su uso suele estar ligado a la pérdida de peso. No solo eso, sino que también apuntan a que su consumo puede acarrear inconvenientes, como el aumento de riesgo de sufrir diabete s, de padecer enfermedades cardiovasculares , e incluso mayor mortalidad en adulto s de mantenerlos incluidos en los hábitos.

Francesco Branca, director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, ha explicado que “la sustitución de azúcares libres por edulcorantes no azucarados no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados”.

Además, el experto también señala que “los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional. Las personas deberían reducir totalmente el sabor dulce de la dieta, desde una temprana edad, para mejorar su salud”. De esta manera, la recomendación de eliminar de la dieta los edulcorantes no azucarados va dirigida a toda la población, excepto a las personas con diabetes.