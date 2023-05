Sin embargo, la comida basura está diseñada para evitar este mecanismo: ofrece sabores intensos que mantienen a nuestro cerebro siempre interesado y estimulado, sin que las papilas gustativas terminen de acostumbrarse y dejen de apreciar los sabores. Por esta razón, no podemos dejar de comer ciertos snacks: tienen un sabor poderoso que, sin embargo, no cansan. Apetecen en el bocado uno y en el mil.

La derivada habitual es que cuando vuelvas a ver ese alimento, lo huelas o veas su nombre escrito, volverás a ese recuerdo placentero y se disparará el deseo de repetirlo. Entonces es probable que salives más, el famoso 'se me hace la boca agua'. Después vendrá el impulso de consumirlo. Y según en quién, también puede dispararse un sentimiento de culpa, si finalmente se cede al impulso. Con amabilidad hacia ti mismo, no te culpes. El mundo es un escaparate de comida basura y tomarla de vez en cuando no es dramático. Solo hay que saber que una dieta basada en este tipo de comida no es saludable y que si se toma de vez en cuando, habrá que poner en práctica la sana costumbre de la compensación.