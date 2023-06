Seguro que, en más de una ocasión, has dudado antes de freír de nuevo con un aceite usado: ¿es seguro utilizarlo varias veces?, ¿dará mal sabor a la comida?, ¿me sentará mal? Aunque es obvio, si vas a utilizar un aceite de oliva para freír algo, después no lo puedes utilizar para otra cosa que no sea también freír. No puedes aliñar una ensalada o hacer algún alimento a la plancha, pero ¿sabes cuántas veces lo puedes utilizar para freír?