Es el motor de muchos. Hasta que no notan su aroma entrar por sus fosas nasales y no se toman una taza, son incapaces de empezar con el día y arrancar con sus quehaceres. Es el café. No son pocos los que en el momento en el que apagan su despertador van automáticamente a prepararse una taza de café que les ayude a despertarse. Pero ¿y si tomarte tu café a primera hora no fuese precisamente lo más adecuado? Pues la realidad es que es mejor esperar un poco para que nos haga el efecto deseado.