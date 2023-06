El zumo que mantiene a raya la tripa de cara al verano con solo tres ingredientes

Con la llegada del calor y del verano llegan también las vacaciones, esa época del año en la que es más complicado cuidar la línea por culpa de las terrazas, los aperitivos y los caprichos helados. Pero algo que no debemos olvidar nunca cuando llegan las altas temperaturas es la necesidad de mantenernos hidratados . De ahí la recomendación de beber en torno a 2,5 litros diarios de agua. Sin embargo, existen diferentes zumos con los que evitar la deshidratación y además bajar la tripa, más allá de beber agua a secas.

Hay opciones igual de refrescantes que el agua y que no engordan. Obviamente, no nos referimos a las bebidas gaseosas, que no son precisamente las mejores para bajar el hinchazón de barriga. Hablamos de las bebidas tipo 'jugo detox' que ayudan a quemar grasa porque son depurativas. La clave de estas bebidas es mezclar tres ingredientes: agua, limón y jengibre.