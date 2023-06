En los últimos años el cuidado de la alimentación se ha convertido en la prioridad de cada vez más personas. Abandonar malos hábitos por una dieta más equilibrada y sana sin tener que restringir por completo los caprichos, que de vez en cuando siempre vienen bien y no tienen por qué se perjudiciales. También han empezado a popularizarse los superalimentos que cuentan con múltiples propiedades y unos beneficios indudables para la salud, desde el fortalecimiento óseo, hasta ayudar a ganar músculo o mantener a raya el colesterol.

No es de extrañar que la alimentación sea el centro de nuestra salud. Ya sabes, somos lo que comemos. No son pocos los superalimentos que existen, muchos de ellos ya dentro de nuestra dieta sin que lo sepamos y que son capaces de aportarnos vitaminas, minerales y otras sustancias importantísimas para nuestra salud. No obstante, hay algunos que ni se nos pasa por la cabeza que pueden tener grandes beneficios, como lo pueden ser las pipas de la sandía.