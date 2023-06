España es tradicionalmente un país de embutido . No solo nos encanta comerlo en todo tipo de situaciones, sino que también producimos algunos de los mejores. Se trata de un alimento que tiene muchos nutrientes , excelente para personas con falta de hierro e ideal para aportar la energía necesaria antes de hacer ejercicio. Sin embargo, su consumo habitual puede aumentar el riesgo de ciertas enfermedades . En 2015 la Organización Mundial para la Salud (OMS) publicó un informe en el que vinculaba la ingesta de embutidos con el cáncer.

Según un estudio publicado en 'The Lancet Oncology', cada porción de 50 gramos de carne procesada que se toma de forma diaria es capaz de elevar un 18% el riesgo de cáncer colorrectal. Esto no significa necesariamente que haya que dejar de comer embutido, pero sí que no debemos pasarnos. La carne procesada debe ser considerada como un alimento de consumo ocasional y en pequeñas cantidades. Además, hay algunos tipos que son más saludable que otros. Los más aconsejables por los médicos (aunque sin pasarse) son los siguientes: