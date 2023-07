Con la edad nuestro cerebro tiende a deteriorarse, de la misma forma que también le sucede a otros órganos de nuestro cuerpo. Efecto de esa merma de facultades, que no es igual en todos los casos, es la pérdida de memoria. Pero que sea un fenómeno natural no significa que no haya que prestarle atención, pues podría ser el inicio de un problema mayor que derive en algún tipo de demencia. Sin embargo, hay algunos hábitos o entrenamientos que ayudan a que el cerebro se mantenga joven durante más tiempo.