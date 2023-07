Para evitar estos problemas, si no podemos consumir el contenido de la lata en un mismo día, se recomienda trasladar los alimentos a otro recipiente hermético en el que no vayan a entrar en contacto con el aire y, en el caso de las conservas que incorporen aceite, además, añadir un poco más de este líquido. En caso de que no dispongamos de un recipiente hermético en el que guardar nuestras conservas, no obstante, se aconseja, como mínimo, cubrirlo.