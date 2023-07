Salicornia, la planta marina que previene el ictus y reduce el colesterol

No son pocas las veces que, durante nuestros paseos por el campo o por la playa nos encontramos con vegetación de la que no conocemos nada. ¿Y esa planta fuese el complemento perfecto para nuestra cocina? Y no te hablamos como decoración, sino adaptándola a nuestra alimentación. Una de ellas es la salicornia, una planta marina con un gran contenido en polifenoles y que se conoce como el espárrago de mar debido a su aspecto. ¿Qué nos puede aportar esta planta marina?