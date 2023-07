Son una variedad de cereza más ácida, muy diferente a las que podemos encontrar en puntos como el Valle del Jerte, más dulces. Sin embargo, ambas son ricas en Vitamina C, ayudando a combatir los problemas solares en la piel .

No obstante, el cultivo de cerezas ácidas no ha desaparecido porque su particular sabor y textura son agradables a nuestros paladares. Habitualmente se usan en repostería o para preparar el famoso licor de guindas, que es tradicional en muchas regiones de España.