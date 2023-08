La farmacéutica y nutricionista Marta Samartín, ha zanjado de un plumazo la duda: sí, la zanahoria tiene un pigmento que puede influir en el color de tu piel, pero no te hace estar más bronceado sino más... color zanahoria. "La zanahoria tiene betacaroteno, que es un pigmento que no te ayuda a ponerte moreno, te ayuda a ponerte naranja cual ladrillo y no es nada favorecedor a nivel cutáneo", ha dicho la especialista en Focus, el programa de reportajes de Cuatro.