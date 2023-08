La dieta del huevo duro para adelgazar diez kilos en dos semanas sin esfuerzo

¿Es una dieta equilibrada y saludable? No, no está recomendada por nutricionistas porque es muy baja en carbohidratos y aporta muy poca energía. Funciona para adelgazar a corto plazo porque se eliminan alimentos que no son saludables y que engordan, como la bollería, los embutidos y los dulces, pero se pierden también los nutrientes de alimentos importantes como, por ejemplo, las legumbres. Así que, a largo plazo, puede provocar pérdida de la masa muscular y favorecer carencias nutricionales.