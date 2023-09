Gemma Hortet, sobre alimentación y energía: "Sin vitalidad puedes tener una vida larga, pero no buena"

Esto es un temazo. Te diría que depende, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que sobre todo hay que dejar de comer aquellas cosas que no nos aportan como e l alcohol, el azúcar o los ultraprocesados porque, a más edad, menos capacidad para eliminar aquello que nos intoxica, y muchas veces no nos enferma lo que comemos, sino lo que no tenemos capacidad para eliminar.

En el caso de los pimientos, es un alimento difícil de digerir. Seguramente si lo cocinas bien asado y te lo comes sin piel y en poca cantidad, te sentará mejor; pero el problema no está en el pimiento, está en tu sistema digestivo. Uno empieza dejando de comer ajo, cebolla y pimientos y acaba sin poder comer casi ningún alimento sano si no cuida y mejora su sistema digestivo. Y esta es la clave de nuestra vitalidad porque si no digerimos bien, no nos nutrimos bien y sin buena nutrición no hay energía.