Perder peso puede llegar a ser un proceso especialmente complejo, sobre todo cuando no se dispone de tiempo o recursos económicos para invertir en ayuda profesional. Si bien es cierto que la conjunción de ejercicio físico, dieta saludable y equilibrada y correcto descanso se traduce en una pérdida de peso, hay ocasiones en las que la báscula no refleja este trabajo, ya sea porque no existe un auténtico déficit calórico, porque no se ha hecho el suficiente ejercicio o por el propio metabolismo.