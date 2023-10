Gemma Hortet, sobre cómo encauzar los excesos del fin de semana: "Cuidarse tiene que ser placentero"

La microbiota digestiva nos conforma como individuos. Cada persona tiene la suya y no hay dos iguales. Esa colonia de microorganismos compuesta de bacterias, hongos y virus es capaz de generar salud o de provocarnos enfermedad. Y, en medio de ese arco, está la vitalidad. Tenerla significa que gozamos de un buen estado físico. Carecer de ella puede ser indicio de algún trastorno. De todo ello escribe, largo y tendido, Gemma Hortet, nutricionista y experta en Medicina Tradicional China, en 'Aumenta tu vitalidad' (Libros Cúpula), una obra eminentemente práctica a la que recurrir en muchos momentos, de los más evidentes, como el cambio de estaciones, a los que pasan más desapercibidos. ¿Quién no se ha sentido mal después de un fin de semana intenso? Uppers ha hablado con Gemma Hortet sobre salud, nutrición y la sensación casi perenne de estar cansados.