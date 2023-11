Las naranjas han ostentado desde siempre la corona de ser la fuente de vitamina C por excelencia. Sin embargo, lo que quizás no sabías es que, en el reino vegetal, existen otras frutas y verduras que superan con creces a las naranjas en esta valiosa aportación nutricional. Estos son los diez alimentos que, sorprendentemente, son más ricos en vitamina C que las propias naranjas, y que pueden dar un giro refrescante a tu dieta diaria en caso de que necesites un aporte extra de este nutriente.