El hecho de que nos apetezca un dulce después de comer depende de la composición de la comida previa . Según los expertos, si hemos hecho un almuerzo rico en hidratos de carbono simples y sin demasiada proteína, seguramente el organismo necesitará algo dulce para compensar. Los hidratos de carbono simples, como la pasta, dan un aporte instantáneo de energía, pero no se trata de un aporte duradero, sobre todo si no va acompañado de verdura y proteína.

Otra razón es que hayamos comido bajo lo que se llama 'hambre emocional', esa manera de consumir alimentos en la que el cuerpo come de manera automática sin que el cerebro dé la señal de saciedad. Suele ocurrir al venir del trabajo y comer de manera precipitada, sin prestar atención a lo que comemos y con una falsa sensación de hambre. Para redondear la ecuación, el azúcar es adictivo, así que lo probable es que a esa onza de chocolate le sigan unas cuantas más. La clave en estos casos es comer de manera consciente. Eso no implica no darse algún capricho de vez en cuando, pero solo de manera ocasional y cuando sabemos que vamos a disfrutarlo; esto aplica al chocolate, al alcohol y a todos esos alimentos que sabemos que no son los más saludables.