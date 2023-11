El alimento habitual en tu dieta que puede causar diabetes, según Harvard

Por eso mismo los expertos aconsejan sustituirlo por otros alimentos similares, como el arroz integral, que cuenta con unos valores nutricionales muy parecidos al del arroz blanco, pero con un índice de glucosa bastante más bajo. En todo caso, eso no significa que comer arroz blanco no sea sano, al contrario, de lo que hablan los profesionales de la Universidad de Harvard es que no se debe abusar de su consumo, que es lo que aumenta el riesgo de diabetes, intentando no sobrepasar las dos o como mucho tres raciones a la semana.