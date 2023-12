Ana Molina también recuerda que el torrezno es un frito , un proceso de elaboración que transforma esas grasas en trans, que con un consumo prolongado en el tiempo puede fomentar el sufrir un cáncer, diabetes o enfermedades cardiovasculares. No solo eso, también apunta a que es una elaboración que de normal nunca comemos en casa, sino en bares o restaurantes en los que no controlas qué estás comiendo o la calidad del cerdo. “Por un porcentaje moderado de ácido oleico y alto en otro tipo de ingredientes nocivos para la salud es absurdo fomentar el consumo de torreznos”, afirma.

Tampoco considera lógico que el torrezno sea comparado con determinadas verduras y hortalizas, que ya de por sí recalca que no se consumen todas las que se deberían. “Se están comparando alimentos que no tienen nada que ver. Si vas a comparar cómo de saludable es el consumo de torreznos por su contenido en AO hay que hacerlo con aquellos alimentos que tengan AO, no con los que no tienen este elemento, pero sí muchos antioxidantes beneficiosos para la salud. Es una barbaridad comparar alimentos con composición nutricional tan diferente. Si se hace debe ser con el aceite de oliva y ahí no hay duda: el aceite de oliva virgen extra es infinitamente mejor”, concluye la nutricionista