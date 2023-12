No obstante, el jamón serrano y el ibérico no son lo mismo. Las diferencias radican en la genética, en la alimentación y modo de vida del animal y en el tiempo de curación de la pata. Sí tienen cosas en común, como que ambos jamones se obtienen de las patas traseras del animal y que cuenta con un proceso de curación similar, pero claramente no son lo mismo. A la hora de comprarlos debemos andarnos con ojo para que no nos den gato por liebre.