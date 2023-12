Es casi un placer culpable. Pese a que siempre surge alguna voz disonante, chupar las cabezas de las gambas es una costumbre bastante extendida. Y siempre sobrevuela la pregunta de si es bueno o es malo para la salud. El mito popular no termina de decidirse: muchas personas dicen que sí es perjudicial y otras tantas que no. Las gambas y otras especies similares son casi ubicuas en todas las celebraciones festivas, como la Navidad, así que se impone saber si estamos ante una fake news o no.