Todo empezó en el ramen . La sopa asiática hecha a base de caldo de carne, verduras, marisco o pescado y fideos se coló en la dieta de millennials y zetas, logrando que algo tan tradicional como una sopa (esa que tu abuela bordaba tras horas de lenta cocción) se reconvirtiera en un plato exótico . Reconfortantes, nutritivas, deliciosas y ¿por qué no? divertidas por los ingredientes con los que se elaboran, los más jóvenes comprobaron que existe una gran variedad de sopas diferentes y únicas. Junto al ramen, pronto se unieron otras propuestas, como la famosa Miso o el ' hot pot' , el plato imperial de la gastronomía china.

También conocido como olla caliente, caldero mongol, ondue china o huo guo , el origen de este plato se remonta a más de 4.000 años, cuando durante las Dinastías Shang y Zhou, verduras, carnes, hortalizas, dumplings y pescados empiezan a 'bailar' en el interior de un recipiente con agua con todo tipo de hierbas y especias. La sopa, así, se hace a gusto de cada comensal. Y parece que la tendencia 'yo me la guiso (la sopa) y yo me la como' prospera en el siglo XXI a tenor de la cantidad de locales dedicados al hot pot que se ubican en muchas ciudades europeas.

Es precisamente este carácter integrador (todo puede ir a la olla) lo que convierte a la humilde sopa en un plato muy conveniente en la época del reciclado y la reutilización. Más que conveniente, revolucionaria como piensan las artífices de Aquí no se tira nada , una madre y una hija que plantean en un libro y a través de las redes una nueva filosofía de vida de alimentación y organización del hogar, cuyo objetivo es un planeta autosustentable en el que el concepto 'desperdicio' queda reducido a la mínima expresión.

Lejos quedan los anuncios de la icónica sopa Campbell o los sobres de sopa deshidratada que aún proliferan en las despensas y en los supermercados de medio mundo. El fenómeno de la sopa no deja de crecer y el mercado refleja su imparable ascenso : según un informe de IDE, el mercado de la sopa se valoró en 18,6 mil millones dólares en 2022 y se espera que alcance los 22,2 mil millones en 2028.

La sopa de jamón no le va a la zaga. En España el caldo de huesos es un plato habitual, pero en otros países están descubriendo ahora el caldo hecho con huesos de jamón por sus propiedades curativas. Combate la inflamación, el dolor en las articulaciones y promueve la salud intestinal. La razón es que cocer los huesos a fuego lento libera colágeno y otras proteínas beneficiosas, como ha demostrado un nuevo estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry. Esta investigación muestra que los huesos de jamón producen péptidos que pueden tener efectos cardioprotectores.