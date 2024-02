El desayuno es la comida más importante del día. Eso lo hemos escuchado desde hace décadas, desde que éramos bien pequeños, cuando nuestros padres nos decían que había que desayunar bien antes de ir al colegio para tener energía todo el día. Y es verdad, cómo empezamos el día tiene importancia y el desayuno es clave para una vida saludable , lo exponen incluso los investigadores y expertos de la Universidad de Harvard, que no solo le dan importancia a la primera comida del día, sino también a qué tipo de alimentos deberían estar incluidos en el desayuno.

Lo explica la instructora clínica en la Facultad de Medicina de Harvard y doctora en el Hospital General de Massachusetts Monique Tello en un artículo de la Universidad de Harvard en el que expone que el desayuno no es algo que haya que hacer inmediatamente al despertar a primera hora de la mañana. Con el desayuno “rompemos el ayuno nocturno y si no tienes hambre al despertar es normal y no es necesario comer”, expone la experta.