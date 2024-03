El alimento más sano del mundo según la ciencia

Un estudio realizado por Centers for Disease control and Prevention, del Instituto Nacional de Salud Pública norteamericano, ha evaluado una lista de alimentos entre lo que denominan 'Powerhouse fruits and vegetables' (los alimentos más fuertemente asociados con un menor riesgo de enfermedades crónicas) y han llegado a la conclusión de que, entre las hojas verdes, casi siempre a la cabeza de este tipo de mediciones, una destaca notoriamente por sobre las demás: el berro.