No pueden faltar en ningún aperitivo. Combinados con otros encurtidos o salazones, componen un dúo irresistible, sobre todo cuando van acompañados de una copa de vino o de una caña, alimentos poco nutritivos, pero muy muy sabrosos. Nos referimos al humilde pepinillo, ese representante de la familia de las cucurbitáceas , donde también encontramos las calabazas y calabacines, el melón o la sandía. El pepinillo destaca por su pequeño tamaño, así como por su piel blanda y comestible y su pulpa jugosa , detalles todos ellos que lo diferencia de su pariente cercano, el pepino.

Se trata de una hortaliza muy hidratante, rica en agua, con grandes aportes de fibra, vitaminas y minerales, y que además no contiene grasa. Es destacable su contenido en vitamina A y C, así como también algunas del grupo B. Como sucede con otras hortalizas de su misma especie, contiene fitonutrientes con valiosas propiedades antioxidantes. Pero lo más interesante de sus beneficios nutricionales es que no genera picos de glucosa en sangre y tiene efecto probiótico.