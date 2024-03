Andrea Sorinas, especialista en obesidad: "No hay que ver el hambre emocional como algo negativo"

Comer sano puede ser un objetivo imposible . Entre los caprichos en los que irremediablemente caemos, la información contradictoria que se desliza en los medios de comunicación y un ritmo de vida acelerado , hacer bien la compra se pone complicado. Andrea Sorinas , diplomada en Nutrición Humana y Dietética, especializada en obesidad, nutrición clínica y patologías digestivas, pretende ofrecer soluciones sencillas, prácticas y fáciles de entender y mantener en 'El libro que la industria alimentaria no quiere que leas' (Libros Cúpula).

¿Hay una pista fundamental que nos indica que ese alimento o producto no es bueno?

Uno de los trucos fáciles que menciono en el libro es: "Si tiene una etiqueta muy larga, con palabras que no entiendes, probablemente sea un ultraprocesado. Busca en el estante a ver si encuentras otra opción mejor ¡y listo!".

¿Qué alimentos no deben entrar nunca en nuestra despensa?

No hay ningún alimento prohibido. Ni alimentos buenos o malos. Todo depende del contexto y de la frecuencia con la que se consuma.

No, en absoluto. Además, no hay que ver el hambre emocional como algo negativo. Es normal tener hambre emocional y no va a desaparecer. En lugar de intentar reprimirla, mi propuesta es aprender a regularla.