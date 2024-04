Se trata de un mineral que no suele faltar en la dieta al estar presente en varios alimentos muy comunes , pero debemos estar atentos, ya que su ausencia puede ser peligrosa para la salud y causar anemia . El exceso de hierro también tiene sus consecuencias negativas en el organismo, pues puedes causar malestar gástrico, estreñimiento o vómitos.

La quinoa es una fuente de hierro buenísima para el organismo, aunque no se absorbe tan bien como la procedente de origen animal, lo cierto es que aumenta nuestros valores , pues una ración de 185 gramos aporta 2,8 mg de hierro. No solo eso, también es rica en proteínas, fibra, ácido fólico y magnesio .

Aunque todas son altas en hierro, no todas aportan la misma cantidad. En el primer puesto encontramos la soja con 15,7 mg cada 100 g. Le siguen las alubias, los garbanzos y las lentejas con 3,33 mg. No hay que olvidar combinar esta fuente vegetal de hierro con alimentos que incluyan vitamina C, como pimiento o el tomate, para ayudar a que se asimile mejor.