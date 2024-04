Es habitual que entendamos la inflamación como una reacción de ciertas partes del cuerpo tras sufrir un golpe, una lesión o una caída o como la consecuencia de contraer una enfermedad. En cambio, no solemos asociar la inflamación crónica a la ingesta de un alimento o de cierto tipo de dieta tal como aseguran desde el colegio de Medicina de la Universidad de Harvard. En Uppers hemos tomado nota de los cuatro mejores alimentos antiinflamatorios y los que más hinchan, según Harvard Health Publishing .

Sin embargo, en ocasiones no se tiene en cuenta que una dieta inadecuada y la falta de control del peso repercuten directamente en la inflamación crónica y en el bienestar de una persona. De este modo, desde el Colegio de Medicina de Harvard, enumeran una serie de alimentos que ayudan a combatir la inflamación porque contienen polifenoles entre otros compuestos.

Los polifenoles son sustancias químicas que se encuentran en diferentes alimentos de origen vegetal. No se trata de sustancias nutritivas, sino de flavonoides, quercetina, ligninas y lignanos, kampferol, catequinas y otros. De este modo, su función no es nutritiva porque no aportan calorías y tampoco son como las vitaminas o los minerales. La ventaja de los polifenoles radica en que “constituyen sustancias bioactivas que pueden impactar de diferentes formas” en el organismo y por tanto en su funcionamiento.