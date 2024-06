Llevar una buena alimentación es fundamental para prevenir ciertas enfermedades que pueden acompañarnos toda la vida, como puede ser la diabetes, distintos tipos cáncer, cardiopatías y, por supuesto, la obesidad. En los últimos años, se ha incrementado, de forma significativa, la conciencia sobre la importancia de mantener una alimentación equilibrada, no obstante un estudio de Juice Plus+, deja más que claro que el consumo medio mundial de frutas y verduras es inferior a las cantidades recomendadas y que existe una confusión generalizada entre lo que se come y lo que se debería comer.