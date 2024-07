Siendo claros, la mayor parte de los helados que se extienden por los pasillos de los congelados de los supermercados no son precisamente demasiado saludables porque tienen un alto contenido en azúcar . Pero cierto es que hay que saber diferenciar unos de otros.

Comercialmente hablando, los más recomendables son los que tienen una base de 100% de fruta o de pulpa congelada . Sin embargo, no son tan fáciles de encontrar como creemos, porque no todo lo que se vende como ‘sabor a naranja’ o ‘sabor a fresa’ está hecho con una base de fruta.

Partiendo de ello, que los comemos por puro placer, no deberíamos abusar de ellos en exceso. Claro que un día te puedes dar un capricho, pero lo ideal es dejarlo para ciertas ocasiones. Aunque sí se tiene una dieta equilibrada y saludable, un helado no tiene por qué afectarte negativamente. Incluso si no puedes con la tentación, aprovecha para hacerlos caseros en tu cocina (en el vídeo Aitor Sánchez da algunas ideas).